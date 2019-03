Volvorijders bestolen van koplampen

Nieuwe lampen kosten gemiddeld 1200 euro per stuk en zijn daarom een geliefd item op de zwarte markt. Het verhaal gaat dat de lampen in de wietteelt gebruikt worden. Toch denkt de politie dat dit een fabeltje is. „We gaan er vanuit dat ze gestolen worden om door te verkopen”, aldus een politiewoordvoerder.

Sinds afgelopen najaar is er een toename in het aantal aangiftes. Dat zijn er 25 in november, 25 in december en in 2018 tot nu toe 119. Volvo-rijders worden opgeroepen om de lampen met popnagels vast te zetten.