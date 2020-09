’Neergeschoten’ man gewond op oprit woning Limburg

Een man werd zwaargewond aangetroffen aan de Bradleystraat in Sittard. Ⓒ AS Media

SITTARD - Een man is in de Bradleystaat in het Limburgse Sittard slachtoffer geworden van vermoedelijk een schietincident, meldt de politie. Hij werd door een bewoner in de straat gevonden op de oprit van een woning.