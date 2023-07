LIVE | Twee doden na crash blusvliegtuig op Grieks eiland Evia

Corfu - Meerdere landen rond de Middellandse Zee worden geteisterd door grote bosbranden. Op het Griekse Corfu zijn in de nacht van zondag op maandag zo’n 2500 personen geëvacueerd na een uitbraak en ook op het eiland Evia vinden ontruimingen plaats. Op datzelfde eiland is dinsdag een blusvliegtuig neergestort. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de drie Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia aangescherpt van groen naar geel. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog onderaan dit artikel.

