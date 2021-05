Vermiste vrouw overleeft zes maanden door gras en mos te eten

De 47-jarige vrouw, van wie de identiteit niet bekend werd gemaakt, bleek in een tentje in een ruig berggebied te hebben verbleven. Zij hield zichzelf in leven door gras en mos te eten en dronk uit een dichtbij stromende rivier.

De vrouw liet in 2020 haar auto achter op een parkeerplaats bij het lokale natuurgebied. In november werd die auto gevonden en werd er naar de vrouw - tevergeefs - gezocht.

De auto werd in november 2020 op een parkeerplaats aangetroffen. Ⓒ Utah County Sheriff’s Office

In de maanden die daarop volgden leverde ook navraag bij familie en oud-collega’s geen aanwijzingen op over de verblijfplaats van de vrouw. Wel werd de mogelijkheid geopperd dat de vrouw psychische problemen zou kunnen hebben.

De vrouw hield zich in leven met het eten van gras en mos en dronk uit een nabij gelegen rivier. Ⓒ Mattia Bericchia via Unsplash

Afgelopen zondag besloten de autoriteiten nog één poging te wagen in het gebied waar de auto een half jaar geleden was gevonden. Met een drone werd het ruige landschap afgezocht. Toen de drone crashte, moesten de zoekers wel te voet het gebied binnentrekken, zo blijkt uit een verklaring van het Utah County Sheriff’s Office. Tijdens de zoektocht naar de drone stuitten zij op een tentje, waarin de gezochte vrouw bivakkeerde.

Volgens de lokale politie is er fysiek weinig mis met de vrouw. „Ze is vermagerd, maar niet hulpbehoevend.” Ze is vindingrijk genoeg geweest om het zes maanden te kunnen uitzingen. De vrouw is wel naar een lokaal ziekenhuis gebracht om te onderzoeken in hoeverre zij psychische problemen heeft. Mocht zij besluiten terug te keren naar de canyon waar zij verbleef, dan zal haar geen strobreed in de weg worden gelegd „Zij heeft geen enkele wet overtreden.”