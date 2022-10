GGD waarschuwt: niet aan de beurt, dan weggestuurd voor herhaalprik

Op de website ’Plan je prik’ staat vermeld dat je de uitnodigingsbrief moet hebben ontvangen, maar wie zijn geboortejaar invult terwijl hij of zij nog zou moeten wachten op een oproep, kan zonder problemen een datum, tijd en locatie prikken. Een woordvoerder van GGD GHOR benadrukt dat dit niet de bedoeling is.

„Als burgers de brief niet meenemen, worden ze geweigerd. Ook al hebben ze een afspraak. Dat is om een opstopping te voorkomen, want daar kunnen mensen die vanwege hun leeftijd, beroep of kwetsbaarheid die prik echt nodig hebben, door in problemen komen.” Naast de uitnodigingsbrief is in sommige gevallen ook een brief van een medisch specialist afdoende.

Dat het systeem niet aangeeft dat bepaalde geboortejaren nog niet aan de beurt zijn is velen een doorn in het oog. „Ik ben bijna 25 jaar softwareontwikkelaar en leerde al heel snel: maakt niet uit wat je in je tekst zet, als het systeem iets toestaat dan gaan gebruikers dat doen ook”, zegt Kink FM-dj Stefan Koopmanschap, die veel steun krijgt voor zijn opvatting over de software van de gezondheidsinstantie. Hij verwijt de GGD dat het systeem niet meldt dat iemand vanwege zijn geboortejaar nog niet aan de beurt is. „Normaal vangen jullie dat af, nu niet meer. Dan moet je niet naar teksten wijzen, maar het systeem fixen.”

Vaccinatiestrategie

Bestuurskundige en publiciste Kirsten Verdel, die zich al langer verdiept in de vaccinatiestrategie van de overheid, is daar ook ontstemd over. „Ze blijken bij de overheid een fout te hebben gemaakt waardoor je ook weggestuurd kúnt worden. Wéér chaos.” Ze weet inmiddels wel waar de schoen wringt. „De site staat zaterdag open voor álle jaren tot en met 2005, maar dat is bedoeld voor zorgmedewerkers. Daar ontbreekt echter een controlevraag over.”

Verschillende mensen die nog zouden moeten wachten op een oproep, beweren overigens er toch al in te zijn geslaagd de beschermende spuit in hun arm te krijgen. Een woordvoerder van GGD GHOR kan dat niet uitsluiten. „Het kan best zijn dat mensen erin slagen om onder de geldende regels uit te komen, dat zie je helaas vaker. Dat gebeurt ook wel wanneer ze een verkeerd geboortejaar invullen. Dat wordt wel altijd gecontroleerd op de locatie aan de hand van het legitimatiebewijs. Wij roepen op gewoon te wachten tot je een uitnodigingsbrief krijgt.”

Herhaalprikken

De herhaalprikken worden sinds 19 september gezet. De inenting moet de afweer versterken voor een nieuwe coronagolf. Mensen krijgen de aangepaste vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Die zijn bijgewerkt zodat ze ook werken tegen de omikron-variant van het coronavirus. Iedereen van 12 jaar en ouder die de basisserie (de eerste prik of prikken) heeft gehad, kan de herhaalprik laten zetten.

Vooralsnog heeft van de zestigplussers vijf procent de herhaalprik gehad, zo wijst het zogeheten coronadashboard zaterdag uit. Die cijfers zijn overigens niet compleet, meldt de Rijksoverheid: de vaccinatiegraad is in werkelijkheid hoger. Over verwachtingen doet de GGD geen uitspraak, maar eerder gaf de woordvoerder al aan rekening te houden met minder vaccinaties.

„Aan het begin van de coronacrisis wilde iedereen heel snel de prik hebben. Nu is de animo minder. Het gaat toch nog meer om een voorzorgsprik in plaats van dat de situatie nu acuut is.”