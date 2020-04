Bruidegom regelt kartonnen ’publiek’ voor bruiloft

De trouwplannen van Amy Simonson en haar Dan vielen volledig in het water door de pandemie. Menasha Packaging Co., een bedrijf dat verpakkingen maakt, besloot de twee te helpen door meer dan 100 kartonnen ’personen’ te leveren, die als vervanging van het echte publiek moeten gaan dienen.

Ted Harris, die bij het bedrijf werkt als servicemedewerker, zegt tegen The Herald-Palladium: „Stuglik was simpelweg aan het kijken naar een normale uitsnede van een persoon, maar ik wilde een stapje verder gaan.” Zo kwam het dat de ’personen’ ook variëren in afmetingen, haarstijlen en leeftijd.

Eeuwig dankbaar

Stuglik, die werkzaam is als politieagent, zegt op zijn beurt het bedrijf eeuwig dankbaar te zijn: „Ik wilde creatief aan de slag gaan, zodat ze niet langs een lege zaal naar het altaar moest lopen. Dat zou zo pijnlijk zijn. Nu zijn we toch een klein beetje geholpen.”