Doden in huis Assen vermoedelijk overleden door ’onderling drama’ in de relationele sfeer

Afgelopen dagen werd er volop politieonderzoek gedaan in een appartement aan de Sleutelbloemstraat in de Drentse hoofdstad. De 36-jarige bewoonster van een flatwoning en haar 39-jarige vriend werden er door agenten eind van de middag dood aangetroffen, nadat er een melding was binnengekomen. Buurtbewoners hadden gegil gehoord en alarm geslagen, waarop de deur werd geforceerd.

De politie Noord-Nederland doet nog verder onderzoek naar de precieze omstandigheden waaronder de twee Assenaren zijn overleden.

Ex-partner

In de buurt ging aanvankelijk het vermoeden rond dat er mogelijk sprake was van betrokkenheid van een ex-partner van de vrouw. Er werd weliswaar dezelfde avond een 40-jarige man opgepakt voor een vermeende brandstichting verderop in Assen, maar dat incident staat volgens justitie dus naar het zich nu laat aanzien los van de dood van het stel in Assen-Oost.

Voor de brand in een chalet is kort daarop een 40-jarige man uit Assen opgepakt, de bewoner van het chalet. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland benadrukt nu dat „er geen aanwijzingen zijn voor betrokkenheid bij de dood van twee personen die diezelfde dag zijn aangetroffen in een woning aan de Sleutelbloemstraat in Assen.”

Buurtbewoners en bekenden van de slachtoffers reageerden na de vondst aangeslagen. Buren hoorden wel eens lawaai op het adres, maar dit extreme drama kwam als een enorme schok. Donderdag werden er bloemen neergelegd bij de plek des onheils.