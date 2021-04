Bronnen: ’Kabinet werkt aan plan om 21 april terrassen en winkels te openen’

Dat bevestigen bronnen aan De Telegraaf. Eind deze maand verwacht het kabinet een omslagpunt te bereiken. Zeker zes miljoen mensen zijn dan bestand tegen het virus. De helft heeft al corona gehad, de andere helft waaronder een groot deel van de risicogroep is dan gevaccineerd.

Het kabinet werkt opnieuw aan een soort routekaart. Nu is het idee om in stappen te versoepelen richting de zomer. Als het meezit blijven in de zomermaanden alleen de basisregels bestaan, zoals de 1,5 meter en de oproep om veel de handen te wassen.

De roep om meer mogelijk te maken klinkt steeds luider. Burgemeesters pleiten in koor voor het openen van de terrassen. De experts van het Outbreak Management Team (OMT) moeten zich nog buigen over het plan. Op 13 april is de volgende persconferentie van het kabinet.