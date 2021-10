Krachtige aardbeving bij Tokio

Dat meldt persbureau Reuters. Het Japans meteorologisch instituut meldt een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Volgens het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS deed de beving zich om 15.41 uur Nederlandse tijd voor, met epicentrum op een diepte van 62 km.

De beving had een epicentrum in het noordwesten van de stad Chiba, ten oosten van de hoofdstad Tokio. Er is geen gevaar voor een tsunami als gevolg van de beving, aldus de Japanse nieuwszender NHK. De regering heeft een taskforce voor noodmaatregelen opgezet, voegde zij eraan toe.

De particuliere omroep TBS meldde incidenten van gesprongen waterleidingen in Tokio. De Tokyo Electric Power Corporation meldde 250 gevallen van stroomuitval in de stad. Er zouden volgens NHK vier mensen gewond zijn geraakt in Chiba en een gebouw van twee verdiepingen in de naburige stad Saitama in brand stond.

Aardbevingen komen vaak voor in Japan, een van 's werelds meest seismisch actieve gebieden. Het land is goed voor ongeveer 20% van alle aardbevingen ter wereld met een kracht van 6 of meer, meldt Reuters.

Op 11 maart 2011 werd de noordoostkust getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter, de sterkste ooit in Japan, en een enorme tsunami. Die gebeurtenissen veroorzaakten de ergste nucleaire crisis ter wereld sinds Tsjernobyl een kwart eeuw eerder.