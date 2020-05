Nederlandse horeca in Spanje dolblij met snel groen licht voor toeristen

„Als ik vuurwerk mocht afsteken deed ik het!” Debbie de Jong stuitert van vreugde door haar Spaanse bed en breakfast.

GERONA - Nederlandse bed & breakfasteigenaren en horeca-ondernemers in Spanje kunnen hun geluk niet op met de aankondiging dat Spanje 1 juli weer open gaat voor Nederlandse toeristen. „We waren bang dat we het niet zouden gaan redden. Nu staan we te popelen om weer open te gaan.”