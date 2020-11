Damien (8) ligt op ic: ’Wie denkt dat corona onzin is, kijk dan naar mijn zoontje’

„Wie denkt dat het coronavirus onzin is, kom dan kijken naar mijn zoontje”, schrijft Emile Collin op Facebook. Damien ligt sinds donderdagnacht op de ic. „Hij vecht al enkele dagen tegen een hyperreactie op dit verdomde virus dat hij 1 maand geleden zou hebben opgelopen. Als ouder is het vreselijk om je kind te zien lijden. Zijn gevecht kan maanden duren. Hij is supermoedig, mijn kleine man. Ik ben trots op hem maar ik zou liever zijn plaats innemen... Zorg alsjeblieft voor jezelf, bescherm jezelf en bescherm de anderen. Dit virus valt iedereen aan, zelfs kinderen.”