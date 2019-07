Politie neemt ruim miljoen euro in beslag

Woensdagavond alarmeerde een inwoner de handhaving omdat hij vond dat drie mannen zich nogal vreemd gedroegen in de Ericastraat. Toen handhavers arriveerden, troffen ze een van de mannen aan met tassen vol geld waar hij geen verklaring voor had. De man, een 41-jarige Duitser, werd aangehouden en zijn auto in beslag genomen.

De politie kwam na onderzoek een 33-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op het spoor met wie de Duitser contact had. In een woning van een van de verdachten werd nog meer geld gevonden, alsook de verdovende middelen en het vuurwapen.

De 42-jarige man is na verhoor vrijgelaten. De twee anderen zitten nog vast.