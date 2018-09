Neef Lukaku in cel voor verkrachting

De rapper, die overal benadrukt neef te zijn van Rode Duivel Lukaku, is schuldig bevonden aan de verkrachting van een vrouw tijdens een skivakantie, zo schrijven media in Andorra. ZwartWerk is bekend van het EK-liedje Dance With the Devils.

De rapgroep was in 2017 uitgenodigd in Pas de la Casa in Andorra waar een grote Vlaamse groep een skivakantie doorbracht. Na het optreden gingen de leden met enkele meisjes mee naar het hotel om iets te drinken.

Eén van de bandleden had uiteindelijk seks met een van de jongedames, met wederzijdse toestemming. De vrouw viel daarna in slaap op de bank in de hotelkamer, waarna een tweede rapper zijn kans waagde. Volgens lokale media verkrachtte hij de jonge vrouw, terwijl een ander groepslid toekeek.

Het slachtoffer diende een klacht in en de verdachte werd opgepakt. Hij verklaarde dat hij ’dacht dat hij groen licht had’, dat de vrouw wakker was en dat alles dus gebeurde met wederzijdse toestemming.

De vrouw zei dat ze sliep. Na de verkrachting zou de manager van de groep haar geld aangeboden hebben in ruil voor het intrekken van de klacht.

Media uit Andorra citeerden één van de andere groepsleden die tijdens het verhoor zei dat het ’gangbaar is voor groepsleden om allemaal seks te hebben met dezelfde vrouw’.

Het doorslaggevende bewijs in de zaak was een video, gemaakt door een van de groepsleden.