Explosie in appartementengebouw op Jersey, dodental loopt op

De explosie bij de haven in de hoofdstad Saint Helier gebeurde zaterdag in de vroege ochtend. Een gebouw van drie verdiepingen stortte volledig in. De brand die door de explosie was ontstaan, werd geblust.

De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Buurtbewoners hadden vrijdagavond de brandweer gebeld over een gaslucht.

Ⓒ ANP / AFP

De regering van het eiland voor de Franse kust vroeg bewoners niet naar de spoedeisende hulp te gaan tenzij dat absoluut noodzakelijk was.