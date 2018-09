Grote woonfraude in Den Haag opgespoord

Volgens justitie werden documenten vervalst waardoor woningzoekenden sneller in aanmerking kwamen voor een huis waar ze geen recht op hebben. Bij de handel en wandel waren drie verdachten betrokken, onder wie een 40-jarige Haagse. Zij zorgde er volgens de Inspectie SZW voor dat mensen bij Haagse corporaties hoger op de wachtlijst werden geplaatst. Hierbij werden papieren vervalst. Ook werd op papier het inkomen van mensen verhoogd, zodat ze het makkelijker werd een hypotheek te krijgen. Voor het klusje kreeg de vrouw tussen de 100 en 2500 euro.

De Haagse, die naar verwachting 100.000 euro aan de praktijken heeft verdiend, werd al eerder aangehouden. Inmiddels zijn ook een man van 33 uit Den Haag en een 40-jarige vrouw in beeld. Zij zouden tegen betaling documenten zoals inkomensformulieren van de Belastingdienst, loonstroken en werkgeversverklaringen hebben vervalst.

Naast eerder het huis en kantoor van de 40-jarige Haagse werd doorzocht, heeft de Recherche SZW inmiddels nog twee woningen en drie bedrijfspanden uitgekamd. Daarbij werd een geldhond ingezet. Er is beslag gelegd op administratie en op digitale gegevensdragers. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Het OM vermoedt dat de praktijken in de Haagse omgeving al sinds 2012 aan de gang zijn. Of er in de drie andere grote steden ook sprake is van fraude wordt nog onderzocht.