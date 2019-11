’Drietal overvalt Apple Store in Amsterdam’

Volgens AT5 zijn er ’een stuk of tien’ telefoons meegenomen.

Medewerkers van de winkel zouden zijn bedreigd bij het incident. De mannen waren volgens de politie niet (zichtbaar) gewapend.

De overvallers zijn na de daad gevlucht, een van hen stapte in de tram richting de Overtoom. De andere twee gingen er in onbekende richting vandoor.

’Een dader per tram gevlucht’

De Apple Store in Amsterdam is vandaag geopend, een gedeelte is afgezet voor onderzoek.

Vorige week werden al JD Sports in Zuidoost en Lacoste op het Rokin bestormd door jongeren die producten meenamen.

Bekijk ook: Jeugdbende plundert JD Sports in Amsterdam

Bekijk ook: Plundering JD Sports minutieus voorbereid