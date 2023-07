Klimaatactivisten bestormen beachclub Ibiza: gasten lastiggevallen en muur beklad

De activisten waarschuwden voor de „onverenigbaarheid van het ondersteunen van de levensstijl van de rijken en het onder ogen zien van de klimaatcrisis,” schrijft onder andere de lokale krant Diaro de Ibiza. Ze droegen spandoeken met teksten als ’Private jets and mega yachts = climate injustice + energy’, ’You consume, others suffer’ en ’Your luxury, our climate crisis’.

Ook bekladde een van de activisten een muur van de beachclub. Op beelden is te zien dat het cijfer +1,5ºC op de muur geschilderd wordt, als verwijzing naar de limiet voor temperatuurstijging die is vastgelegd in het Akkoord van Parijs.

Hele week overlast

De actie maakt deel uit van een campagne tegen de rijken en hun levensstijl, in het leven geroepen door een platform bestaande uit verschillende lokale klimaatorganisaties. Ze streven ernaar om „de hele week overlast te veroorzaken op Ibiza”, waarmee ze onder andere „het verbod op privéjets” eisen, schrijft Futuro Vegetal in een verklaring.

De activisten werden door de beveiliging van de beachclub uit het pand gezet. Het is de tweede actie van de campagne, maandag begon Futuro Vegetal met een actie aan de deur van een nachtclub.