Bemanning Britse kernonderzeeër gaat stappen: kwart bemet met corona

De bemanningsleden hadden tegen de staande orders in de bloemetjes buiten gezet op de stranden en in de bars van Georgia. Enkelen hadden zelfs de wijk genomen naar Florida. „Ze zijn al een tijdje aan land en dan doen ze wat zeelieden doen”, stel een bron tegen The Sun. Onder de besmetten: de scheepsarts en een hoge officier. In Georgia zijn momenteel 318.000 mensen besmet met het virus en in Florida 738.000.

Cocaïne

De Vigilant was in Georgia voor onderhoudswerkzaamheden aan zijn Trident 2-raketten, de ballistische wapens die de nucleaire afschrikkingsmacht vormen van het Verenigd Koninkrijk. In 2017 waren bemanningsleden van de Vigilant ook al in opspraak geraakt. Toen werden negen bemanningsleden ontslagen omdat er cocaïne in hun bloed werd aangetroffen.

Die excessen bezorgden het 3 miljard pond kostende vaartuig destijds de nieuw naam ’HMS Sex and Cocaine’. De kapitein werd ontslagen omdat hij een affaire had met een vrouwlijke officier.