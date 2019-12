Mist rondom besteding van omroepgelden

Paul de Leeuw produceerde jarenlang z’n eigen programma’s met zijn bedrijf EVA Media. Ⓒ DIJKSTRA BV

Hilversum - Hoewel de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) al drie jaar een wettelijke plicht heeft om de miljoenenuitgaven van omroeporganisaties in de hand te houden, bakken ze daar in de praktijk weinig van. Omroepen weigeren inzage te geven in hun uitgaven, zodat gedegen controle onmogelijk is. Misbruik van belastinggeld kan daardoor niet uitgesloten worden.