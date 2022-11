Brand in appartementencomplex Amsterdam onder controle

De brand in het startblok Riekerhaven aan de Voetbalstraat in Slotervaart woedde sinds zondagochtend 08.30 uur. Zo’n 135 bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Zij kunnen zondagavond nog niet terug naar huis, aldus de brandweer.

Ⓒ VLN Nieuws

Zo’n 75 woningen stonden in brand, daarvan is een aantal ingestort. Hoeveel woningen precies verloren zijn gegaan, is nog niet bekend. De brandweer heeft de overige zestig woningen in het blok kunnen redden. Drie andere blokken met woningen liepen geen brand- of waterschade op en kunnen weer worden vrijgegeven zodra de elektriciteit weer kan worden aangezet.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn zes mensen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Woonproject

Het appartementencomplex staat aan de Voetbalstraat in Slotervaart. Zo’n 75 woningen stonden in brand, daarvan is een aantal ingestort. Hoeveel woningen precies verloren zijn gegaan, is nog niet bekend. De brandweer heeft de overige zestig woningen in het blok kunnen redden. Drie andere blokken met woningen liepen geen brand- of waterschade op en kunnen weer worden vrijgegeven zodra de elektriciteit weer kan worden aangezet.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn zes mensen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Achter de rood-witte afzetlinten staan enkele tientallen bewoners toe te kijken, sommigen nog in pyjama en op badslippers. Ook zijn er een paar bewoners die hun huisdieren in mandjes bij zich hebben. Er lopen ook medewerkers van het Rode Kruis rond. Bewoners van het startblok Volkan en Maya wonen niet in het deel van het complex dat in brand staat, maar moesten wel in alle vroegte hun huis verlaten. Dat de brand is uitgebroken, verbaast hen niks. „Er wordt al langer geklaagd door bewoners omdat het complex niet veilig is.” Eerder dit jaar waaide op hetzelfde complex een dak van een aantal woningen tijdens een heftige storm.

Bewoner Sunday staat buiten in zijn joggingpak op slippers en is alles kwijt. Hij woonde onderin het complex, in het gedeelte dat is ingestort. „Ik heb niks meer, geen telefoon, geen portemonnee. Alles is weg.” Sunday kwam vier jaar geleden uit Nigeria naar Nederland en woonde hier nu een jaar en vier maanden. „Ik kan vast nooit meer op zo’n plek wonen. Ik ben opnieuw begonnen en hier voelde ik me thuis.”

Een woordvoerder van Startblok Riekerhaven laat weten dat „alles op alles wordt gezet om de bewoners te spreken en ze verder te helpen.”