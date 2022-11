Grote brand in appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West, een arrestatie

Bij de brand, die nog niet onder controle is, komt veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer adviseert omwonenden dan ook ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Er zijn volgens de woordvoerder veel wagens ingezet, onder meer van de brandweer Kennemerland, om het vuur te blussen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Volgens AT5 is een deel van het gebouw ingestort.

Ⓒ VLN Nieuws

De brand is uitgebroken aan de Voetbalstraat in Slotervaart. Daar staat het zogeheten Startblok Riekerhaven, een woonproject bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland. Het complex bestaat uit containerwoningen. De brand begon in één woning op de tweede verdieping en sloeg daarna over op andere woningen. Het vuur is nog niet onder controle. „Er is een zogenoemde stoplijn gecreëerd, op die manier willen we de brand beperkt houden”, legt de woordvoerder uit.

Het hele complex is inmiddels ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer worden ongeveer 120 mensen opgevangen in een sporthal in de buurt. Ze worden daarheen gebracht met bussen.