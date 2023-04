Hierom wordt dit boek van Nederlandse auteur verboden op scholen in VS

Uitgeverij Meulenhoff, die haar boeken in Nederland uitbrengt, heeft een bericht daarover in Amerikaanse media donderdag bevestigd. Het bannen van de boeken is volgens lokale media een initiatief van de groep Moms For Liberty. De conservatieve organisatie vindt dat de romans de tieners blootstellen aan „verwerpelijke” en „seksuele” teksten. In bijna de helft van de genoemde titels zitten queer-personages of personages van kleur. Bijna een kwart van de genoemde boeken bevat seksuele passages of gaan over racisme.

Armoede en uitbuiting

Het deels autobiografische boek Bijna Thuis vertelt over een Chinees meisje dat met haar moeder in de VS probeert een bestaan op te bouwen. Het gaat vooral over de schooljaren van deze Kimberly, een periode waarin zij naast haar studie ook moest werken in de fabriek van haar oom en tante. Armoede en uitbuiting zijn belangrijke thema’s die in het boek aan bod komen. De roman uit 2010 werd goed ontvangen en is in meer dan twintig talen uitgegeven. De Engelse versie, Girl In Translation, geldt als een internationale bestseller.

Kwok, die in Nederland woont en werkt, reist volgende week naar Pennsylvania om de ouders die vinden dat de boeken niet verboden moeten worden te helpen. Zij noemt het voornemen „belachelijk” en gaat voor het schoolbestuur bepleiten dat het verkeerd is om boeken te verbieden. Dat vertelde zij woensdagavond in het NOS-radioprogramma Met Het Oog Op Morgen.

„Het is vermoedelijk zinloos”, aldus Kwok. „Maar ik wil toch opstaan en zeggen: dit is verkeerd. Ik ben een bekroonde bestsellerschrijver. Als ik daar naartoe ga, dan krijgen de ouders die het besluit bevechten meer aandacht dan wanneer er alleen maar een moeder staat die mijn boek verdedigt.”

Kwok sprak in Met Het Oog Op Morgen van „een beweging die heel gevaarlijk is. Ze richten zich op boeken die populair zijn en gaan over gemarginaliseerde boeken.” De auteur beklemtoont dat dit de eerste keer is sinds de publicatie dat het boek ergens ter wereld op deze manier ter discussie wordt gesteld.