Rutte haalt uit naar actievoerders tijdens bezoek Macron: ’Echt gevaarlijk’

„Ik zag natuurlijk wat er gebeurde”, blikt Rutte terug op het incident bij het Amsterdam Science Park. „Wij zijn gastheren, en dat wil je niet. Ik ben het er helemaal mee eens dat er moet kunnen worden gedemonstreerd, maar het moet wel fatsoenlijk. Er zaten ook momenten bij die echt gevaarlijk waren, dat keur ik natuurlijk af.”

Woensdagochtend renden een man en vrouw op de Franse president af. Voordat de vrouw in de buurt van Macron kon komen, werd zij door agenten tegengehouden. De man wist verder te komen, maar hij werd uiteindelijk gestopt door een luitenant-kolonel. Volgens Franse media zong de man een lied van de protestbeweging de gele hesjes. Dinsdag werd een lezing van Macron ook al onderbroken door demonstranten.

Bij een persconferentie in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Halsema blikten Macron en Rutte terug op de incidenten. „Dit soort reacties horen erbij in deze tijd”, zegt de Franse president. In eigen land is Macron bezig om de pensioenleeftijd te verhogen. Dat leidt tot enorme protesten.