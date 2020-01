Miljonair wint miljoen met gokautomaat in Oostenrijk

Tsoukernik, die zelf ook een hotel heeft, was al miljonair. Hij arriveerde met zijn privéhelikopter bij het casino en vertrok enkele uren later met nóg meer geld.

In gesprek met de Tiroler Tageszeitung vertelt Tsoukernik dat hij eigenlijk wilde pokeren, maar dat verliep niet zo goed: „Ik ging dan maar met een glas wijn aan een gokautomaat zitten. Ik zette per spel 1.000 euro in en had steeds meer geluk.”

Na het succes op de gokautomaat kreeg het personeel van het casino - 2000 mensen - 54.000 euro fooi om onder elkaar te verdelen.

In de krant zegt Tsoukernik dat het niet de eerste keer is dat hij zo veel geluk had: „In de Verenigde Staten heb ik ooit eens 5,5 miljoen euro gewonnen.”