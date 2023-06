Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse - ’Routekaart’ van OM mag een doorbraak heten Succes van aanpak criminele asielzoekers staat of valt met de uitvoering

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Time-out. Aso-azc’s. Sobere opvang. Procesoptimalisatie. In de pogingen overlast en criminaliteit van asielzoekers aan te pakken, heeft het kabinet al heel wat geprobeerd en in gang gezet. In november kwam het met een hernieuwde aanpak, die erop gericht is incidenten van overlast, wangedrag en criminaliteit beter bij te houden, te stapelen en sneller voor de rechter te brengen.