20 jaar cel voor moord op echtgenoot Tjeerd

Het lichaam van de man werd met hoofdletsel gevonden op de ochtend van zondag 9 juli 2017 in een weiland bij Zwaagwesteinde. Hij had op zaterdagavond in het Friese dorp een muziekfeest bezocht. Het echtpaar had relatieproblemen. Als Van Seggeren zou overlijden, zou zijn echtgenote 600.000 euro krijgen uit zijn levensverzekering.

Het wapen waarmee Van Seggeren werd gedood, is nooit gevonden. De rechtbank baseert zich onder meer op DNA-sporen, getuigen en inconsistente verklaringen van de weduwe. Telefoondata wijzen uit dat het stel in elkaars buurt was rond het moment van overlijden.

Het Openbaar Ministerie (OM) had ook twintig jaar geëist. Volgens justitie heeft B. hulp gekregen van haar moeder en een oom, die allebei in Duitsland wonen. Van Seggeren zou door B. naar het weiland zijn gelokt en daar zijn verleid tot seks, aldus het OM. Toen is de fatale klap gegeven. Volgens de rechter zijn er aanwijzingen dat B. niet alleen heeft gehandeld, maar ontbreken er concrete aanwijzingen.

Van Seggeren en B. hadden samen twee kinderen. De rechtbank noemt het wrang dat B. nu zo’n lange gevangenisstraf te wachten staat „dat zij haar eigen kinderen niet meer zal kunnen en mogen opvoeden, waardoor in feite de kinderen zowel hun vader als moeder hebben verloren”