Jessica B. met haar advocaat Brian de Bree. Ⓒ PETRA URBAN

LEEUWARDEN - Voor de rechtbank in Leeuwarden is weduwe Jessica B. (35) uit het Friese Kollumerzwaag donderdag veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op haar man Tjeerd van Seggeren (37). Er was door het Openbaar Ministerie (OM) een maand geleden eveneens twintig jaar geëist voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van haar man.