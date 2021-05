Verdachten mega-strafzaak volgen voorbeeld Martien R. en boycotten proces: ’Het is een poppenkast en een circus’

Rechtbanktekening van de verdachten in de zaak Alfa. (VLNR) boven: Martien N., Anton R., Toon R., Martien R. met advocaat Jan-Hein Kuipers. (VLNR) onder: Siebren M., Frank L. en Anton M.. Ⓒ Hollandse Hoogte / Aloys Oosterwijk

DEN BOSCH - Meerdere verdachten in de mega-strafzaak Noord en hun advocaten hebben dinsdag in navolging van hoofdverdachte Martien R. en zijn advocaat Kuijpers, besloten om het proces te boycotten. Ze zijn ervan overtuigd dat er geen sprake is van een eerlijk proces.