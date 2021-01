Relschoppers voor de rechter in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

In Amsterdam moet vrijdag de 36-jarige Almeerder Pim de V.L. zich verantwoorden voor het uitdelen van een karatetrap aan agenten. Hij werd het gezicht van de rellen op het Museumplein op 17 januari, die volgden op pogingen van de politie om een verboden demonstratie tegen corona-maatregelen uiteen te drijven. De foto waarop te zien is hoe hij zwevend in de lucht, het kruis van zijn trainingsbroek tussen zijn knieën, tegen het schild van een politieman trapt, haalde meerdere voorpagina’s.

Ⓒ ANP/ HH

Vrijdag moet hij zich verantwoorden voor openlijk geweld tegen de politie. Tegelijkertijd staan in Rotterdam de eerste twee verdachten voor de supersnelrechter die betrokken waren bij de rellen van maandagavond 25 januari op de Beijerlandselaan in Rotterdam.

Het gaat om een 19-jarige Rotterdammer die een ME-bus bekogelde en een 25-jarige stadsgenoot die verdacht wordt van het plunderen van een winkel. De winkelstraat op Zuid oogde na de rellen als een oorlogsgebied. Er was geen tramhalte meer waar nog glas in zat, van twee fastfoodwinkels was evenmin nog een ruit heel en tien winkels werden geplunderd. De verdachten kunnen hun borst natmaken, want hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar kondigde donderdag al aan dat er forse straffen worden geëist.

In Den Haag staan op 2 en 3 februari vier verdachten terecht voor opruiing tot rellen op het Rijnplein in Alphen aan de Rijn. Daar ontstond na de oproepen via social media een grimmige sfeer omdat tientallen veelal jongeren met bedekte gezichten zich verzamelden. Het bleef bij het scanderen van wat teksten, maar degenen die opruiden tot rellen zijn desondanks strafbaar.

’Asociale relschoppers’

In Noord-Holland zijn inmiddels zeven verdachten uit Haarlem, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn van 15 tot 37 jaar oud voorgeleid aan een onderzoeksrechter. Deze volgens het OM ,,asociale relschoppers” moeten zich op 5 en 9 februari verantwoorden voor de rechter voor onder meer openlijk geweld, bezit van verboden vuurwerk, bedreiging en opruiing. Twee minderjarigen moeten in april voor de kinderrechter verschijnen omdat ze zich verzetten tegen aanhouding en een zakmes en een baksteen op zak hadden.

Amsterdam heeft op 1 en 4 februari een zittingszaal gereserveerd voor 10 verdachten die allemaal al vastzitten sinds 26 januari. Het gaat om mannen tussen de 21 en 54 jaar, afkomstig uit Medemblik, Ridderkerk, Schiedam, Hoofddorp, Wageningen, Amsterdam, Breukelen, Rijswijk en Den Haag. Ze worden verdacht van het gooien van stenen naar de politie en het negeren van een bevel om weg te gaan.

De supersnelrechter in Midden-Nederland veroordeelde donderdag een 32-jarige man uit Den Dolder wegens het opruien tot rellen in Utrecht. Teksten als ,,Kan ook gestolen transporter achteruit Albert Heijn inrijden en in brand steken…” en ,,Ik heb nog Cobra’s liggen een stuk of 10 tot 15” , bleken goed voor drie maanden gevangenisstraf. Een 20-jarige man uit Amersfoort die een steen naar een politieauto gooide, kreeg twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Dat de steen het doel miste hielp hem niet.