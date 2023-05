Premium Het beste van De Telegraaf

Buren na familiedrama waarbij vader en zoontjes omkwamen: ’Stoppen moeten zijn doorgeslagen’

Door Redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ NB

Lommel - Niemand die écht kan bevatten wat René J. (37) uit Lommel bezield heeft. De man reed maandagnacht met zijn auto in het kanaal en nam zijn kinderen die op de achterbank zaten, mee de dood in. „Vreselijk en onbegrijpelijk wat hij heeft gedaan. Maar we weten ook dat hij het afgelopen jaar heel veel tegenslag en verdriet te verwerken heeft gekregen”, klinkt het mild uit de omgeving.