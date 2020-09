Advocaat: boete Grapperhaus is ’een-tweetje’ met OM

„Mijn cliënten vermoeden dat dit een een-tweetje tussen het Openbaar Ministerie en de minister is, om het herzien van eerdere zaken voor te zijn. Daar lijkt het op”, zegt hij. „Grapperhaus neemt zo een voorschot op een weigering om eerdere gevallen te herzien, waarbij mensen werden bekeurd en daardoor een strafblad hebben gekregen.”

Van Ardenne zegt dat hij nog geen antwoord heeft gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid op zijn verzoek om kwijtschelding. „Ik zou het wel fatsoenlijk vinden als we nu snel antwoord krijgen, zeker gezien het nieuws van vandaag.”

’Samenscholing’

Bij de boete voor de taartjeseters ging het om een paar in Schiedam dat in mei dit jaar bezoek kreeg van hun ouders die met taart op de stoep stonden. Omdat een van de ouders geen trappen kon lopen, besloten ze de taart buiten op te eten met 1,5 meter onderlinge afstand. Vervolgens legden handhavers boetes op van bijna 400 euro per persoon voor „samenscholing in de open lucht.”

Dat de justitieminister Ferd Grapperhaus bijna een maand na zijn bruiloft alsnog wordt beboet, is volgens premier Mark Rutte juist „hét bewijs dat er geen klassenjustitie is.” Grapperhaus heeft zich volgens de premier niet bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om hem toch een boete op te leggen.

„Het OM heeft gezegd: omdat dit een minister betreft die in het bijzonder verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels, vinden we dit een bijzondere situatie en hebben we daarom besloten dit te doen”, zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Het Openbaar Ministerie schrijft zelf in een persbericht „dat met het opleggen van de geldboete de geloofwaardigheid van de handhaving van de coronaregels, waarvan de minister van Justitie en Veiligheid het boegbeeld is, gediend is.”

De boete werd aangekondigd in de week van de belangrijkste politieke debatten, waarin PVV-leider Geert Wilders fel van leer trok tegen Rutte en Grapperhaus en de gang van zaken rond de bruiloft ’klassenjustitie’ noemde. Dat heeft niets met elkaar te maken, bezweert Rutte, die benadrukte dat het OM onafhankelijk is.

Strafblad

Dat Grapperhaus straks mogelijk een besluit neemt over de verlaging van de coronaboete, en er waarschijnlijk voor zal zorgen dat het ontvangen van zo’n boete niet automatisch tot een strafblad leidt, is volgens Rutte ook nu geen probleem. Die discussie loopt immers al langer, betoogt de premier. De Kamer gaf in het debat over de bruiloft van Grapperhaus al aan af te willen van de aantekening bij de coronaboete.