Monsterbedrag aan fraude met coronageld in de VS

De nieuwe schatting is een dramatische stijging ten opzichte van de ongeveer 16 miljard aan potentiële fraude die een jaar geleden werd vastgesteld. Het op grote schaal misbruikte werkloosheidsprogramma, inmiddels opgedoekt, werd in 2020 door de regering-Trump ingevoerd om door de pandemie werkloos geraakte huishoudens te helpen. De wekelijkse uitkeringen hielpen meer dan 57 miljoen gezinnen alleen al in de eerste vijf maanden van de pandemie. Maar al snel bleek ook dat het programma een verleidelijk doelwit voor criminelen was, schrijft The Washington Post.

Volgens het ministerie van Arbeid zijn sinds het begin van de pandemie ongeveer 190.000 onderzoekszaken geopend in verband met mogelijke fraude met werkloosheidsverzekeringen. De regering-Biden meldde onlangs de mijlpaal van duizend aangeklaagde personen in verband met de fraudes te hebben bereikt, aldus The Washington Post.