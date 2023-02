Blinken stelt China-reis uit vanwege ’spionageballon’

Volgens een Amerikaanse ambtenaar wil Blinken niet dat zijn beslissing het nieuws groter maakt dan het is. Maar het is ook niet de bedoeling dat de ballon de hele reis overschaduwt.

Blinken zou in de Chinese hoofdstad komen praten over de diplomatieke en economische rivaliteit tussen de twee grootmachten. Hij zou de eerste Amerikaanse buitenlandminister zijn die Beijing bezoekt sinds 2018. Het is nog niet bekend hoe lang hij de reis heeft uitgesteld.

De Amerikanen houden de Chinese ballon die al een paar dagen hoog boven hun land vliegt in de gaten. Ook Canada heeft een ballon, mogelijk dezelfde, in zijn luchtruim geconstateerd en heeft daarvoor de Chinese ambassadeur ontboden.

China ontkent dat het om een spionageballon gaat en zegt dat het een luchtschip is voor wetenschappelijk onderzoek dat per ongeluk uit koers zou zijn geraakt. Peking betreurt het incident.