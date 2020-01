Haatvlaggen gat in Iraanse markt

Vlaggen om te verbranden of om overheen te lopen. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Teheran - De vlaggen zullen nooit vrolijk in de wind wapperen, maar ze worden met aandacht gemaakt door vooral dames met een hoofddoek in een fabriek in het Iraanse Khomeinistad. Geen ster ontbreekt op de Stars & Stripes en de Davidster staat loodrecht, opdat woedende Iraanse demonstranten de correcte versie in de fik steken of met de voeten besmeuren.