Tweede Kamer wil weigermigranten kunnen uitzetten

Een motie van de VVD om dat te regelen krijgt steun van CDA, PVV, SP, SGP, JA21 en Omtzigt. „Het is ongelofelijk frustrerend dat een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers misbruik maakt van de coronacrisis”, zegt VVD-Kamerlid Valstar.

Hij wil met zijn motie een einde maken aan misbruik van de coronaregels door vluchtelingen. Veel landen eisen namelijk een negatieve test van reizigers, ook als het om hun eigen onderdanen gaat die terugkeren. „Met verplichte PCR-testen slaan we ook dit middel uit handen en kunnen ze alsnog worden uitgezet.”

Ongewenste migranten hebben door de coronapandemie een nieuwe troef in handen, onthulde De Telegraaf in november. De overheid kan deze groep namelijk voorlopig niet dwingen om mee te werken aan een benodigde coronatest. Ook vaccinatiegegevens verstrekken kan niet worden afgedwongen. In totaal hebben 940 vreemdelingen in 2021 via deze weg hun uitzetting gedwarsboomd, in 2020 ging het slechts om twintig gevallen.

Broekers-Knol zoekt ’handelingsperspectieven’

Het is zelfs inmiddels de belangrijkste reden dat gedwongen uitzetting mislukt, erkende het ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) zit met de handen in het haar en zoekt naar ’handelingsperspectieven’. Dat betekent dat ze nu eigenlijk geen oplossing ziet. De Tweede Kamer helpt de bewindsvrouw nu maar een handje door te hinten op een wettelijke grondslag om een test af te kunnen dwingen.

Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) wordt reikhalzend uitgekeken naar een oplossing. Volgens Justus Brons van DTenV weten migranten inmiddels dat een test niet kan worden afgedwongen. „Een deel misbruikt dat om vertrek te frustreren, daar kunnen wij vanuit DTenV niet veel tegenover stellen.”

Effectief middel ontbreekt

Brons benadrukt dat de dienst niet beschikt over een effectief middel om vertrek af te kunnen dwingen. „Dat vinden we best spannend naar 2022 toe, want het zal aanhouden.” Er zijn volgens hem al 1110 vluchten geannuleerd vanwege testweigering. De motie moet het begin van een oplossing zijn. Het is nu aan het kabinet om naar aanleiding daarvan met een voorstel te komen.

De aangenomen motie van de VVD bracht FvD in een lastige positie. FvD-Kamerlid Kerseboom zei er alles aan te willen doen om uitgeprocedeerde migranten het land uit te krijgen, maar haar partij stemt toch tegen omdat wordt gevreesd voor een onvrijwillige PCR-test.