Recordaantal positieve coronatests, aantal patiënten op verpleegafdelingen daalt verder

Het cijfer van donderdag was met ruim 33.000 weliswaar hoog, maar het had hoger kunnen zijn. Door een technische storing waren toen niet alle meldingen goed binnengekomen. Die storing is verholpen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), „maar de cijfers van vrijdag zijn niet hoger dan verwacht.” Het kan zijn dat de donderdag gemiste meldingen verspreid over een paar dagen binnenkomen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 218.442 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 31.206 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de zeventiende dag op rij en staat op het hoogste niveau ooit.

De toename gaat wel iets minder snel. Het gemiddelde ligt 45 procent hoger dan een week geleden. Dat cijfer, het zogeheten groeigetal, daalt voor de vierde dag op rij.

Amsterdam telde afgelopen dag 2741 positieve tests en Rotterdam 1995. In Den Haag kregen 1338 mensen te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Utrecht (1076) en Breda (691). Op Schiermonnikoog en Ameland testte niemand positief.

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat zestien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Zij komen uit zestien verschillende gemeenten. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven.

In de afgelopen week zijn 78 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n elf per dag. Dit is het laagste niveau sinds 26 oktober.

Minder dan duizend coronapatiënten

Voor het eerst sinds 1 november vorig jaar liggen er minder dan duizend coronapatiënten op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. In totaal houden vrijdag nog 954 mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat is een daling van 48 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen momenteel nog 334 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ook dat zijn er minder dan donderdag, toen nog 353 coronapatiënten werden verzorgd op een ic. Aanvankelijk meldde het LCPS donderdag dat er 358 mensen met corona op een ic lagen, maar dat getal werd bijgesteld.

In totaal liggen er nog 1288 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Het LCPS verwacht dat de instroom van nieuwe coronapatiënten deze maand toe zal nemen, vanwege de rondgang van de besmettelijker omicronvariant van het virus.

Vrijdag was die instroom nog niet hoger dan voorgaande dagen. Op de ic’s kwamen 12 nieuwe coronapatiënten binnen en op de verpleegafdelingen 108. Doordat er overal meer mensen afdelingen mochten verlaten dan dat er nieuw binnenkwamen, daalde de ziekenhuisbezetting alsnog.

Om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten worden verplaatst. Dat gebeurt nu een stuk minder dan een aantal weken geleden, door de gestage daling van het aantal opnames. Donderdag werd één coronapatiënt naar een ziekenhuis in een andere regio vervoerd. Ook Duitsland vangt Nederlandse coronapatiënten op. Momenteel ligt er nog één Nederlander met corona op een Duitse ic.