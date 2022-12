Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek naar geldstromen binnen Sistah Space Racisme-rel Brits hof: organisatie van Ngozi Fulani onder de loep

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Ngozi Fulani verweerde zich fel tegen beschuldigingen over de financiële gang van zaken bij haar organisatie Sistah Space. Ⓒ ANP/HH

Londen - Britse media kijken met leedvermaak naar de problemen waarin Ngozi Fulani verzeild is geraakt. Zij kwam vorige week in het nieuws omdat ze racistisch zou zijn behandeld door een Britse hofdame tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst. Dat leidde tot veel commotie en zorgde ervoor dat de liefdadigheidsorganisatie waaraan ze leiding geeft, in de schijnwerpers kwam te staan. Er is nu twijfel over de geldstromen binnen de organisatie.