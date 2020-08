Enorme schade in Louisiana door orkaan Laura, meisje (14) omgekomen

De storm trekt al meer dan 270 kilometer van de kust naar het noorden en is sterk in kracht afgenomen. Het natuurverschijnsel kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan de kust van het zuidwesten van Louisiana aan land met een extreem gevaarlijke windkracht die Laura bijna in de ergste categorie vijf plaatste.

Stroomuitval

De schade is volgens de gouverneur van de staat John Bel Edwards enorm. De bewoners van de lage kuststreek waren voor de orkaan aan land kwam al geëvacueerd. Overstromingen en het uitvallen van de stroom bemoeilijkt het opnemen van de schade. Honderdduizenden huishoudens in Louisiana en Texas zitten zonder stroom. Vooralsnog is er volgens Edwards één dode gevallen, een 14-jarig meisje, doordat een boom neerkwam.

Ⓒ ANP / HH

In de zwaar door de storm getroffen plaats Lake Charles, circa 45 kilometer van de kust, is de schade erg groot volgens de eerste berichten. Een chemische fabriek aan de rand van de stad is in brand gevlogen. De brandende fabriek staat op een industrieterrein met talrijke andere chemische bedrijven en olieraffinaderijen, melden plaatselijke media.

Ⓒ ANP / HH