’Seksgoeroe’ Wilri W. voor rechter om gruweldaden

Wilri W. zit sinds augustus vast. Bij de Duitse justitie lagen al snel 38 aanklachten van mishandeling en verkrachting, gepleegd tussen januari 2016 en juli 2020. De details zijn weerzinwekkend. Hij zou volgelingen hebben gedwongen tot seks, over mensen hebben geplast, ze met hun hoofd tegen de muur hebben geslagen, brandwonden hebben toegebracht en gedwongen hun eigen bloed op te likken, zo luiden de verdenkingen.

Volgens zijn slachtoffers, een van hen slechts zestien jaar, draaide de homoseksuele Wilri steeds meer door en zocht hij voortdurend extremere vormen om zijn adepten te straffen en te vernederen. Zo zou hij de meest uiteenlopende voorwerpen bij de verkrachting van zijn – mannelijke – slachtoffers hebben gebruikt, zoals metalen staven en paraplu’s.

Sadistisch genot

Ook zouden ze seksuele handelingen bij elkaar hebben moeten verrichten, waar Wilri – die eigenlijk gewoon Willem heet – dan vol sadistisch genot naar keek. Er waren ook bewoners die hij al die jaren met geen vinger heeft aangeraakt. De goeroe leverde wat dat betreft ’maatwerk’, zegt een insider.

Maar niet alleen zijn discipelen willen dat hij boet voor zijn krankzinnige misdragingen. Verschillende vroegere slachtoffers die met de zelfbenoemde therapeut in contact kwamen via Nederlandse zorginstellingen hadden zich eerder ook al gevoegd bij de Duitse justitie. Ook zij zeggen vreselijke dingen te hebben meegemaakt.

De geboren en getogen Varssevelder was de ’spirituele leider’ van het Balance Recovery Life Center. Hij richtte dat op nadat hij zestien jaar geleden al verhuisde naar Duitsland. In eerste instantie predikte hij vanuit de bossen van een aanpalend dorp. Later trok het grootste deel van de commune met hem verder.

De grote, stevige Wilri volgt dan inmiddels de Britse leraar Michael Barnett, die tot 1982 de rechterhand was van de roemruchte Indiase goeroe Bhagwan. Wilri, die van Barnett de spirituele naam Daresh Das krijgt, trok ruim vier jaar geleden met zijn volgelingen in het negentiende-eeuwse Gasthaus Constanze in, zo’n drie kwartier over de Duitse grens. Dat staat nu al maandenlang leeg. Het oogt als een spookhuis naast een kerkhof.

Wilri maakte zijn aanhangers, uiteindelijk een handjevol, wijs dat ze volgens zijn esoterische filosofie in het leven moesten staan.

Eigen wil verloren

Ze raakten compleet in zijn ban, verloren hun eigen wil en durfden om die reden lange tijd niets tegen hem te beginnen uit angst voor zijn wraak. Sommigen vreesden dat ze het niet zouden overleven. Uiteindelijk meldden ze zich toch bij de Duitse justitie. In augustus werd hij in de boeien geslagen, sindsdien zit hij in voorarrest.

Zijn jongere zus Gedi vertelde De Telegraaf kort na zijn arrestatie dat haar broer „altijd al een zeer ’onprettig mens’ was.” „Dominant, overheersend. Het ging helemaal mis toen hij ergens ’die roeping’ kreeg. Toen werd het van kwaad tot erger. Het probleem is dat hij nooit heeft ingezien dat hij hulp nodig had. Hij heeft geen zelfreflectie.”

Onmenselijk

Volgens Gedi heeft haar broer inmiddels alles bekend. „Vanuit zijn cel, telefonisch, aan zijn moeder. ’Het is onménselijk wat je hebt gedaan’, zei ze tegen hem. ’Ja, dat klopt, dat is ook zo’, antwoordde hij. Maar of hij het echt meent, of hij schuldbewust is? We weten het niet.”

Wat haar betreft wordt haar broer heel hard gestraft voor zijn daden. „Misschien is het wel het beste als hij nooit meer vrijkomt.” Het proces tegen Wilri W. duurt in principe vier dagen, verspreid over deze en volgende maand. Zijn Duitse advocaat reageerde nooit op verzoeken, telefonisch en per fax, om commentaar. Een e-mailadres heeft de raadsman volgens zijn kantoor niet.