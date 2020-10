Nepflitspaal gestolen in Rolde: ’Ik hoopte automobilisten af te schrikken’

„We lagen net op bed toen we wat geschuur en gekraak hoorden. Er zit nu alleen nog een gat in de grond. De hele camerabuis is verdwenen”, zo vertelt Tinge aan RTV Drenthe.

„Ik hoopte automobilisten een beetje af te schrikken.” Blijkbaar kon niet iedereen zijn actie waarderen. „Ik laat me mijn plezier hierdoor niet vergallen.”

De paal is inmiddels tientallen meters van zijn woning in een afvalbak teruggevonden. En dus heeft Tinge zijn ontwerp weer terug, maar hij zet het ding niet opnieuw in zijn tuin. „Het doel is bereikt. Case closed.”