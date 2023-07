Turken dromen van EU-toekomst, Hoekstra kritisch

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan maakte maandag EU-lidmaatschap van zijn land plotseling onderdeel van de onderhandelingen over NAVO-toetreding van de Zweden. Het staatshoofd heeft aan de vooravond van de NAVO-top van Vilnius groen licht gegeven, maar het ziet ernaar uit dat Brussel en Washington een prijs hebben moeten betalen om Stockholm aan boord te krijgen van de Westerse alliantie.

De Amerikanen willen de exportblokkade van F-16-gevechtsvliegtuigen beëindigen. EU-kopstuk Charles Michel gaf Erdoğan zijn zin door met hem op de foto te gaan. De onderhandelingen tussen Turkije en Zweden zijn er speciaal voor onderbroken. Na afloop legde Michel een koppeling tussen de Zweedse NAVO-toetreding en de ’verbeterde relatie’ tussen de EU en Turkije.

In een deal met Erdoğan heeft de Zweedse premier Ulf Kristersson de belofte gedaan dat hij de Turkse positie binnen de EU gaat ’promoten’. Volgens persbureau Reuters verwacht Ankara ’concrete stappen’ richting EU-toetreding.

Turkije diende al in 1987 een aanvraag in om lid te worden van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap. In 1999 kreeg het land de status van kandidaat-lidstaat. Onder Erdoğan is de situatie rond de rechtsstaat en persvrijheid verslechterd en is Turkije alleen maar verder van de EU afgedreven, in 2018 zijn de toetredingsgesprekken opgeschort.

Reuters meldt, op basis van een anonieme regeringsbron, dat de Turken verwachten dat het toetredingsproces weer wordt opgestart. Maar uiteindelijk gaan alle EU-landen over zo’n volgende stap voor kandidaat-lidstaten.

Energie

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft al laten weten de twee dossiers niet te willen koppelen. Demissionair premier Mark Rutte ziet er wel iets in om de samenwerking „een klein beetje energie te geven.” Maar minister Hoekstra verduidelijkt dat de dossiers volledig los van elkaar staan: „NAVO en EU zijn twee verschillende organisaties met hun eigen spelregels. Dit zijn zaken die niet te koppelen zijn.”

De CDA-bewindsman benadrukt dat voor EU-toetreding strenge criteria zijn opgesteld. „Het gaat over mensenrechten, een weerbare democratie en een goed functionerende markteconomie.”