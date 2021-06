’Hoop lawaai anti-vleesdrammers, maar gewone Nederlander geniet van barbecue’

Premium Royals

Harry en Meghan moeten zich weren tegen beren

Zagen ze in Groot-Brittannië nog slechts beren op de weg, in Santa Barbara worden prins Harry en Meghan gewaarschuwd voor beren in huis! De bedreiging zou zelfs zo urgent zijn, dat het showbizzkoppel door omwonenden wordt verzocht de beveiliging aan te scherpen.