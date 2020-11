Sinterklaas zet voet aan wal in Nederland: geen kinderen op de kade

Vanwege de coronamaatregelen kon de nationale intocht niet doorgaan op de te traditionele manier. Vanaf de kade groette de Sint, vergezeld door tientallen Pieten, de kinderen thuis. Voor veel hulpsinten zit het seizen er al op.

De pakjesboot van Sinterklaas werd zaterdagochtend overigens gesignaleerd in Weesp. Het kan niet missen. De stoomboot van Sint-Nicolaas ligt er echt, aan het einde van de Nijverheidslaan. Niet alleen omdat de naam van de boot klopt, de Hydrograaf, maar ook omdat de versieringen – rode doeken met biesjes – ondubbelzinnig duidelijk maken: dit is de boot die uit Spanje is gekomen.

Hulpboot?

De intocht van de Sint in Nederland begon rond het middaguur. Zou de goedheiligman naast af en toe wat hulpsinterklazen ook gebruik hebben gemaakt van een hulpboot? De boot ligt er, achter een hek op een bedrijfsterrein, in ieder geval verlaten bij. Volgens sommigen al enkele dagen.

Zoals de Sint erin slaagt op zijn witte paard over daken te lopen, en de pieten pakjes door de schoorsteen gooien zonder dat kinderen dat merken, is de boot zonder dat iemand dat heeft gemerkt in Weesp aangekomen.

Pakjesboot 12 ligt inmiddels in Weesp. Ⓒ Richard Mouw

Mysterie

De boot waar zijn paardje het dek op en neer huppelde, waar de wimpels heen en weer zwaaiden, en zijn knechten stonden te lachen. Niemand die het heeft gezien. De geheime aankomst van de Hydrograaf zal wel altijd een mysterie blijven…