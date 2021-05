Zwaarbewapende man in België heeft virologen in vizier: ’Vrees voor geweld’

De verdachte is een militair die meerdere zware wapens heeft bemachtigd. Hij zou zich ophouden in Belgisch Limburg. In het verleden haalde hij op sociale media al zwaar uit naar de Leuvense wetenschapper die veel in Belgische media te zien is.

De voortvluchtige verdachte heeft meerdere zware wapens buitgemaakt, waaronder zelfs een raketlanceerder. De man is ook in het bezit van een machinepistool en verplaatst zich in een snelle Audi. Verschillende hoge veiligheidsbronnen wijzen de redactie van Nieuwsblad dan ook op ’het gevoelige karakter van de crisisvergadering’. Hoe concreet de bedreigingen zijn die de man heeft geuit en hoe ernstig die moeten worden genomen, is verder onduidelijk.

Bekijk ook: Coronavirus in België boven verwachting snel op zijn retour

’Vuurwapengevaarlijk individu’

„De persoon had de voorbije periode bedreigingen geuit aan het adres van enkele targets. Daarom werd de melding van het vuurwapengevaarlijke individu ernstig genomen en schoot de politie in actie”, aldus een woordvoerder.

Van Ranst, die de regering adviseert over het coronabeleid en door honderden televisie-optredens afgelopen jaar in België een vertrouwd gezicht is geworden, wordt al langere tijd bedreigd en daarom beveiligd.