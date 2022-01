Hoogleraar Rob de Wijk schrikt van rancune in Moskou: ’Russen vinden ons decadent’

Buitenland

Oekraïense moeder (52) koopt enorm geweer om land te verdedigen: ’Ik begin met schieten’

Het is een opvallend beeld: een moeder van 52 jaar staat in haar keuken met een gigantisch sluipschuttersgeweer in haar handen. Wie denkt dat Mariana Zhaglo een soldaat is, heeft het goed mis: ze is een marketingonderzoeker, die echter alles op alles zet om Oekraïne te verdedigen.