Advocaat van verdachte in mega-liquidatieproces Marengo: sprake van oneerlijk proces

Dat bepleitte advocaat Nico Meijering dinsdag tijdens de hervatting van het proces. De Extra Beveiligde Inrichting in Vught besloot in oktober dat advocaten niet langer laptops mogen meenemen in de inrichting. Die beslissing volgde op de arrestatie van advocaat Youssef Taghi, die maandenlang de hoofdverdachte in het Marengoproces Ridouan Taghi bezocht. De verdenking is dat Taghi via zijn neef zijn criminele activiteiten voortzette.

De rechtbank zou dinsdag de moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016 behandelen. Kroongetuige Nabil B. heeft over de rol daarbij van Meijerings cliënt Mohamed R. belastende verklaringen afgelegd. Volgens Meijering wordt hij sinds 18 oktober ,,gekneveld” in de verdediging en is het onmogelijk gebleken om de zaak met de verdachte goed voor te bereiden.

Advocate Inez Weski van hoofdverdachte Ridouan Taghi sloot zich bij dat verzoek aan.