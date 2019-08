Geen huis voor jihadbruid Aïcha

Aïcha (23), echte naam Sterlina, bekeerde zich in 2013 tot de islam. Ze raakte in de ban van de Nederlands-Turkse IS-strijder Omar Yilmaz in Syrië en trouwde via skype met hem. Ze vertrekt naar Syrië. Het huwelijk strandt al snel en na een tijd weet ze te ontsnappen uit het kalifaat en terug te keren naar ons land. Justitie verdenkt haar van deelname aan de strijd daar en wil haar aanvankelijk vervolgen. Daar blijkt te weinig bewijs voor.

Eenmaal terug in Maastricht wil ze een woning. Om onbekende redenen heeft ze een zorgindicatie weten te krijgen waardoor ze recht heeft op een aangepaste woning. In mei van dit jaar lijkt dat te lukken. Ze krijgt een huis toegewezen in de Maastrichtse wijk Amby, maar omwonenden pikken dat niet en maken dat met onder meet een petitie duidelijk. De zaak raakt zo verhit, dat beveilgers het huis moeten bewaken. Daarop ziet de bekeerlinge er zelf vanaf. Maar een nieuw huis heeft ze nog steeds niet gekregen. De woningstichting laat weten dat er met diverse instanties is gesproken, maar dat het niet tot een nieuwe woning heeft geleid. Waar ze nu verblijft, wil de stichting niet zeggen.