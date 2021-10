Ajacied Zakaria Labyad verhoord als verdachte van mishandeling aannemer

Het incident waarnaar de politie onderzoek doet, speelde zich af op 5 juli 2020 en vormde een escalatie van een al langer sluimerend zakelijk conflict tussen de aannemer en de Ajax-voetballer. Eerstgenoemde voerde werkzaamheden uit in en aan de villa van Labyad in het Gooi. Over de geleverde kwaliteit van het werk ontstond ruzie.

’Smoezen’

Labyad was niet tevreden en weigerde een deel van de afgesproken factuur te betalen. De stukadoor bestreed dat sprake was van slecht werk en eiste het volledige bedrag. Volgens de aannemer probeerde hij meerdere keren een afspraak te maken met Labyad, maar probeerde de speler daar met smoezen onderuit te komen.

Op de bewuste avond op 5 juli 2020 liep het geschil totaal uit de hand. Volgens de aannemer meldde hij zich bij de villa van Labyad voor een gesprek over hoe het resterende deel van het geld te incasseren. Labyad stelt dat hij zich bedreigd voelde toen de aannemer op ramen en deuren begon te bonken.

Opgeroepen familieleden

Stukadoor H. Z. zegt dat hij plotseling werd geconfronteerd met kennelijk opgeroepen familieleden van Labyad, onder wie diens vader. Er zouden klappen zijn gevallen en de aannemer spreekt zelfs van dreiging met een vuurwapen. Volgens Labyad is daarentegen sprake van huisvredebreuk en bedreiging door de aannemer.

Bij de politie kwamen meerdere 112 meldingen binnen. Agenten die ter plaatse kwamen kalmeerden de boel maar verrichtten geen arrestaties. Zowel stukadoor Z. als de Ajax-voetballer deed later aangifte.

Los van het strafrechtelijk onderzoek schakelde de aannemer ook een deurwaarder in, onder anderen om in een civiele procedure geleden schade en de nog verschuldigde aanneemsom te incasseren. De deurwaarder vorderde de beelden op van beveiligingscamera’s aan het huis van Labyad, waarop het geweldincident was te zien.

Beeldmateriaal in beslag genomen

De voetballer weigerde de beelden af te staan, maar een civiele rechter gaf de deurwaarder toestemming het beeldmateriaal in beslag te nemen. De bewakingsvideo’s gingen conform richtlijnen naar een onafhankelijke bewaarder, die het bewijsmateriaal om onopgehelderde redenen kwijtraakte.

Recent doken de video’s van het incident echter toch weer op. De politie en het openbaar ministerie van Midden Nederland bevestigen de zaak te onderzoeken maar doen verder geen mededelingen.

’Geen ander doel dan beschadiging’

De advocaat van Zakaria Labyad, mr. Mariëlle van Essen, geeft namens haar cliënt de volgende verklaring: „Cliënt betreurt het dat de aannemer de media op zoekt voor een geschil dat reeds in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, ook wat betreft de rol van de aannemer zelf waartegen een aangifte loopt. De heer heeft hiermee kennelijk geen ander doel dan het beschadigen van de eer en goede naam van cliënt. Wij laten de inhoudelijke discussie graag waar deze hoort en dat is niet in de media maar bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.”

De juridisch adviseur van het stukadoorsbedrijf, mr Karim Aachboun verklaart namens zijn cliënt: „Ik kan bevestigen dat mijn cliënt, op basis van het advies van zijn voormalige advocaat, aangifte tegen de heer Labyad en zijn vader heeft gedaan wegens onder meer zware mishandeling. Ik zal korte termijn hierover ook contact gaan leggen met Ajax. Voor het overige zie ik thans geen aanleiding om op de inhoudsloze reactie van de advocaat van de heer Labyad te reageren.”

Ook Ajax is om een reactie gevraagd. „De kwestie is bij ons bekend maar we gaan er niet op reageren”, aldus woordvoerder Miel Brinkhuis, die de vraag of de club maatregelen tegen Labyad heeft genomen of zal nemen onbeantwoord laat.