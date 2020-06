Vrouw (83) uit het niets in gezicht geslagen in Heerhugowaard

Volgens het Noordhollands Dagblad vond de plotselinge mishandeling plaats op de Genestetlaan in de buurt van de Vosmaerlaan. De jongen kwam het slachtoffer in tegengestelde richting tegemoet lopen en wilde passeren. De stoep was echter erg smal en dus vroeg de vrouw of hij wat ruimte voor haar wilde maken zodat ze er langs kon.

Daar was de jongen niet van gediend. Hij besloot de vrouw uit te schelden en hard op het hoofd te slaan. Na de mishandeling is de jongen weggelopen in de richting van de Middenweg, terwijl hij haar nog een keer uitschold.

De vrouw ging naar huis en belde de politie. Er wordt nog gezocht naar getuigen van het incident.

Signalement

De jongen wordt geschat op een leeftijd van 16 of 17 jaar. Hij heeft een getinte huidskleur, een slank postuur, bruine ogen en zwart haar. Dinsdag droeg de man een blauw vest, een spijkerbroek en een petje. De man heeft een tatoeage in zijn hals die doorloopt tot zijn borst.