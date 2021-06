Eindelijk! De kroeg weer in, maar sommige zaken zijn blijvend veranderd

Café Paulus in Maastricht. Ⓒ Rias Immink

MAASTRICHT - Alsof de in Zuid-Limburg alom in gebeeldhouwde vorm aanwezige Onze Lieve Heer zich er persoonlijk actief mee bemoeide: net toen de temperatuur zaterdag flink daalde, zwaaiden de deuren van de cafés en restaurants na een maandenlange lockdown weer gastvrij open. Verkleumen op een druilerig terras is niet meer nodig.